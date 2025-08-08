Calciomercato Roma: sirene saudite per Ndicka. Il giocatore riflette

È incerto il futuro di Evan Ndicka con la maglia della Roma. Sul giocatore infatti, secondo quanto trapela da chi è vicino a lui, non sono scemati gli interessi di un paio di club della Saudi Pro League. La destinazione potrebbe far vacillare il difensore, che non ha scartato a priori la soluzione araba e ci sta riflettendo. Ndicka piace molto a Gian Piero Gasperini, che conta su di lui per la difesa della sua nuova Roma. Una sua ipotetica uscita rischierebbe di causare un ulteriore ritardo sul mercato nell'acquisto di un altro pezzo del mosaico. Nei prossimi giorni è prevista la risposta del centrale ivoriano e l'eventuale proposta scritta al ds Massara. Nel frattempo, dopo il problema muscolare accusato contro il Lens, tornerà ad allenarsi agli ordini del tecnico nei prossimi giorni, essendo state escluse lesioni dopo gli esami effettuati al St. George's Park.

LR24