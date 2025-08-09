EVERTON-ROMA LEGENDS: le formazioni UFFICIALI. Aldair titolare e capitano, Perrotta e Perotti alle spalle di Delvecchio

Lo spettacolo all'Hill Dickinson Stadium non si ferma e poco dopo il fischio finale di Everton-Roma, amichevole terminata con il punteggio di , va in scena la partita che vede protagonisti le leggende dei due club. Fabio Capello, allenatore dei giallorossi, potrà contare su 20 protagonisti e il capitano della squadra è il leggendario Aldair.

IL TABELLINO

EVERTON LEGENDS:

A disp.:

All.: Moyes.

ROMA LEGENDS: Amelia; Zebina, Aldair, Zago, Candela; Brighi, Pizarro, Tommasi; Perrotta, Perotti; Delvecchio.

A disp.: Balzaretti, D'Agostino, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Rosi, Scarchilli, Tonetto.

All.: Capello.

PREPARTITA

18:09 - Ecco la formazione ufficiale scelta da mister Capello.