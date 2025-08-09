EVERTON-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Gasperini sceglie il 3-5-2, Ghilardi titolare. Dovbyk vince il ballottaggio con Ferguson (FOTO e VIDEO)

DALL’HILL DICKINSON STADIUM MDR - L’avventura della Roma in terra britannica si chiude a Liverpool: oggi alle ore 16 la squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro l’Aston Villa, affronta l’Everton nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium. Si tratta di un ‘derby in famiglia’, dato che entrambi i club sono di proprietà del Friedkin Group.

Gasperini sceglie il 3-5-2 e punta sul blocco formato da Ghilardi (esordio dal 1')-Mancini-Hermoso a difesa della porta di Svilar, mentre sulle fasce confermati Wesley e Angelino. Centrocampo a tre con Cristante-Koné-El Aynaoui, in attacco spazio a Soulé e Dovbyk (che ha vinto il ballottaggio con Ferguson).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EVERTON: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto.

A disp.:

All. Moyes.

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, El Aynaoui, Angeliño; Soulé, Dovbyk.

A disp.:

All.: Gasperini.

PREPARTITA

15:11 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Gasperini.

15:09 - Ecco la panoramica dell'interno dell'Hill Dickinson Stadium.

14:10 - Ecco una panoramica del nuovissimo Hill Dickinson Stadium a meno di due ore dal calcio d'inizio.