Everton-Roma, GASPERINI: "Mi aspetto un attaccante. Ieri riunione molto positiva con la proprietà" (FOTO e VIDEO)

All'Hill Dickinson Stadium di Liverpool è andata in scena l'amichevole tra Everton e Roma e si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore dei giallorossi grazie alla perla con il sinistro di Matias Soulé. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore.

GASPERINI IN ZONA MISTA

Oggi una Roma diversa rispetto al match contro l'Aston Villa...

"L'altra sera l'avversario era veramente forte in questo momento. Non tutto era negativo, anche se il risultato è stato pesante".

Un bilancio complessivo di questo ritiro in Inghilterra?

"Possiamo parlare di un mese. In Inghilterra siamo stati bene e abbiamo avuto la possibilità di completare la preparazione, ora entriamo nella fase di preparazione al campionato. Sabato ci sarà un'altra amichevole, ma usciamo da queste tre partite in modo positivo per quanto fatto dai giocatori sia nella preparazione sia nelle partite. Devo veramente ringraziarli per l'applicazione e l'impegno".

Che risposte le ha dato El Aynaoui più vicino alla porta?

"Questa è una soluzione, non c'è un unico sistema di gioco. L'avevo provato con il Cannes ma era andata maluccio, oggi contro una squadra di Premier è andato bene".

L'esordio di Ghilardi da titolare?

"Bene, è stato veramente bravo. Lui è arrivato questa settimana e al Verona non aveva fatto la preparazione con continuità".

Soulé?

"Le mie pagelle sono tutte positive, anche Soulé".

