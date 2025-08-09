BALDANZI: "A Roma sto bene, prendere Gasperini un grande segnale della società"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Torna a parlare Tommaso Baldanzi. Il trequartista giallorosso, infatti, si è raccontato attraverso un'intervista al sito di Gianluca DI Marzio. Baldanzi ha parlato di queste prime settimane di lavoro con Gasperini e del futuro. Le sue parole:

Sul momento che sta vivendo in giallorosso...

“Sto bene, stiamo lavorando tanto. È un ritiro tosto come ci aspettavamo ma siamo sicuri che ci servirà. Stiamo lavorando bene e siamo felici. Sono molto felice per quello che ho fatto per adesso. Posso migliorare su alcuni aspetti, nel calcio c’è sempre da migliorare… Ci lavoro ogni giorno, sono un ragazzo giovane e fa parte della mia crescita lavorare sui miei punti deboli e spero di migliorarmi ogni gara“.

Sugli obiettivi della prossima stagione...

“Non ci siamo posti obiettivi precisi. Sappiamo, però, come lo sanno tutti, che il nostro obiettivo è riportare la Roma in Champions League e cercare ogni anno di vincere qualcosa, che sia la Coppa Italia o l’Europa League“

Sull'arrivo di Gasperini...

"Prendere un allenatore forte e che ha fatto tanto bene negli ultimi anni è un segnale da parte della società. Ci teniamo tantissimo e vogliamo arrivare in Champions League“.

Sulla concorrenza...

“Vivo molto serenamente questa cosa. La concorrenza c’è ovunque e in una squadra forte come la Roma è ovvio che ci sia. Tutti hanno l’ambizione di giocare in una squadra forte con tanta concorrenza“.

Sul futuro.

“Qui sto molto bene e mi trovo molto bene. Sono cose che si fanno in due e quindi ci penserà la società e il mio procuratore che si occupa di questo ma ti posso dire che mi trovo molto bene qui e con i miei compagni“.

Su Dybala.

"È un grandissimo giocatore e mi ha fatto davvero effetto come persona. Lu come anche gli altri calciatori che reputo campioni. Sono umili e persone come noi (ride, ndr), ci puoi parlare tranquillamente“.

Sulla nazionale maggiore.

“Sicuramente è un obiettivo di qualsiasi giocatore italiano. Ho avuto la fortuna di fare tutte le varie categorie della Nazionale e anche un mondiale U20 in cui siamo arrivati fino in fondo e anche all’europeo abbiamo fatto belle cose. Sarebbe un sogno, sicuramente, concludere il tutto con l’esordio“.

Il ricordo del nonno...

“Ho anche un tatuaggio dedicato a lui. L’ho conosciuto, penso sarebbe stato un grande sogno per lui vedermi dove sono ora, gli dedico tanti traguardi che raggiungo. Sicuramente non mi immaginavo di riuscire a giocare in un grande club come la Roma. Fa parte degli step. Ogni volta uno si mette degli obiettivi maggiori e sono contentissimo di essere qui e spero di fare sempre meglio“.

