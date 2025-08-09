BALDANZI: "A Roma sto bene, prendere Gasperini un grande segnale della società"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Torna a parlare Tommaso Baldanzi. Il trequartista giallorosso, infatti, si è raccontato attraverso un'intervista al sito di Gianluca DI Marzio. Baldanzi ha parlato di queste prime settimane di lavoro con Gasperini e del futuro. Le sue parole:

Sul momento che sta vivendo in giallorosso...

Sto bene, stiamo lavorando tanto. È un ritiro tosto come ci aspettavamo ma siamo sicuri che ci servirà. Stiamo lavorando bene e siamo feliciSono molto felice per quello che ho fatto per adesso. Posso migliorare su alcuni aspetti, nel calcio c’è sempre da migliorare… Ci lavoro ogni giorno, sono un ragazzo giovane e fa parte della mia crescita lavorare sui miei punti deboli e spero di migliorarmi ogni gara“.

Sugli obiettivi della prossima stagione...

Non ci siamo posti obiettivi precisi. Sappiamo, però, come lo sanno tutti, che il nostro obiettivo è riportare la Roma in Champions League e cercare ogni anno di vincere qualcosa, che sia la Coppa Italia o l’Europa League

Sull'arrivo di Gasperini...

"Prendere un allenatore forte e che ha fatto tanto bene negli ultimi anni è un segnale da parte della società. Ci teniamo tantissimo e vogliamo arrivare in Champions League“.

Sulla concorrenza...

Vivo molto serenamente questa cosa. La concorrenza c’è ovunque e in una squadra forte come la Roma è ovvio che ci sia. Tutti hanno l’ambizione di giocare in una squadra forte con tanta concorrenza“.

Sul futuro.

Qui sto molto bene e mi trovo molto bene. Sono cose che si fanno in due e quindi ci penserà la società e il mio procuratore che si occupa di questo ma ti posso dire che mi trovo molto bene qui e con i miei compagni“.

Su Dybala.

"È un grandissimo giocatore e mi ha fatto davvero effetto come persona. Lu come anche gli altri calciatori che reputo campioni. Sono umili e persone come noi (ride, ndr), ci puoi parlare tranquillamente“.

Sulla nazionale maggiore.

Sicuramente è un obiettivo di qualsiasi giocatore italiano. Ho avuto la fortuna di fare tutte le varie categorie della Nazionale e anche un mondiale U20 in cui siamo arrivati fino in fondo e anche all’europeo abbiamo fatto belle cose. Sarebbe un sogno, sicuramente, concludere il tutto con l’esordio“.

Il ricordo del nonno...

Ho anche un tatuaggio dedicato a lui. L’ho conosciuto, penso sarebbe stato un grande sogno per lui  vedermi dove sono ora, gli dedico tanti traguardi che raggiungo. Sicuramente non mi immaginavo di riuscire a giocare in un grande club come la Roma. Fa parte degli step. Ogni volta uno si mette degli obiettivi maggiori e sono contentissimo di essere qui e spero di fare sempre meglio“.

