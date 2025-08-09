Ritiro Roma, Gasperini concede tre giorni di riposo: mercoledì mattina la ripresa degli allenamenti a Trigoria

L’avventura della Roma in Inghilterra si conclude con una vittoria: battuto 0-1 l’Everton nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium grazie al sinistro magico di Soulé. Il ritiro giallorosso in terra britannica è terminato e i giallorossi faranno ritorno nella Capitale nelle prossime ore. Intanto Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra tre giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è fissata a mercoledì mattina.

?La Squadra avrà tre giorni di riposo. Si ritroverà a Trigoria mercoledì mattina#EvertonRoma #asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) August 9, 2025

Come annunciato da Gasperini in zona mista, si dovrebbero rivedere in gruppo Paulo Dybala e Ndicka, non convocati contro l'Everton. Tempi più lunghi, invece, per Lorenzo Pellegrini: "Settimana prossima ritroverò Dybala, per Pellegrini è un po' più lunga. Mercoledì saremo a Trigoria e dovrei ritrovare anche Ndicka. Pellegrini sta correndo bene, è sulla via della guarigione ma non credo possa tornare a breve".