Roma, svelato il nuovo Kit Home 25/26. Calciomercato: accordo raggiunto per il rinnovo di Svilar fino al 2030. Priorità a Rios per il centrocampo

Finalmente la Roma ha svelato il nuovo kit home che utilizzerà per la prossima stagione. Rispetto agli spoiler delle ultime settimane, la maglia riprende le tonalità giallorosse dei primi anni 90 e con un design che fa riferimento ai lavori iconici dell'Adidas. Il kit sarà disponibile a partire da oggi presso i negozi e il sito AS Roma, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD.

Svolta importante anche per quanto riguarda il calciomercato. Nella giornata di oggi, infatti, la Roma ha raggiunto il definitivo accordo per il rinnovo di Mile Svilar. Il portiere classe 1999 firmerà un accordo fino al 2030 con un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Ancor più importante è la mancata presenza della clausola rescissoria che l'entourage del calciatore aveva inizialmente chiesto.

Frederic Massara, intanto, continua a lavorare anche per rinforzare la rosa. Gian Piero Gasperini ha le idee chiare su quali sono i ruoli dove bisogna intervenire e ha individuato 3 priorità: un centrocampista, un nuovo esterno destro e un attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni, il neo direttore sportivo giallorosso starebbe accelerando per Richard Rios. Il centrocampista colombiano in forza al Palmeiras è infatti il preferito della dirigenza romanista e, nonostante la valutazione di 30 milioni di euro, l'intenzione è quella di portarlo in Serie A. Sul giocatore ci sono anche Porto ed Inter.

