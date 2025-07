Dybala è tornato a Roma: visita di controllo in vista dell'inizio della stagione

Ci siamo: Paulo Dybala è tornato a Roma. Il campione argentino è atterrato nella capitale intorno alle 10 di questa mattina per essere regolarmente a disposizione di Gasperini da domenica. Dybala già da giovedì dovrebbe essere a Trigoria perché ha in programma una visita e poi una graduale ripresa degli allenamenti. Sono trascorsi più di 100 giorni dall’operazione a Londra per la lesione del tendine semitendinoso sinistro e in questi mesi Paulo non si è mai fermato. [...]

Paulo ha ancora un anno di contratto, con ogni probabilità nelle prossime settimane il suo agente sarà contattato da Massara e insieme capiranno se ci sia o meno la possibilità di prolungare con ingaggio spalmato. [...] Prima, però, va ritrovata la forma dopo quasi quattro mesi di inattività. Paulo si farà trovare tirato a lucido: fisioterapia, allenamento, massima cura dell’alimentazione in vacanza, l’argentino è pronto a ripartire. [...]

(corrieredellosport.it)

