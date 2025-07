Calciomercato Roma, dall'Argentina: scontro con il Boca Juniors per la clausola di Paredes. Per gli Xeneizes è ancora valida, ma i giallorossi negano

Il futuro di Leandro Paredes è ancora in bilico e la trattativa è in una fase di stallo a causa del rebus legato alla clausola. Come riportato dal portale argentino, la Roma afferma che la clausola rescissoria da 3.5 milioni di euro sia scaduta il 30 giugno e punta a negoziare un nuovo prezzo per la cessione del centrocampista, mentre il Boca Juniors continua a essere convinto che sia ancora in vigore e questa posizione è condivisa anche dall'entourage del giocatore. Inoltre gli Xeneizes vogliono chiudere l'affare a una cifra inferiore. Da diversi giorni l'agente di Paredes sta parlando con la Roma ed è sicuro che la trattativa si possa sbloccare anche prima della fine della settimana. Il calciatore è tornato in Italia e la giornata odierna potrebbe essere fondamentale per sbloccare il suo ritorno in Argentina, un desiderio che ha già comunicato alla Roma.

(tycsports.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE