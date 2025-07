Calciomercato Roma: Rios pista prioritaria, atteso un tentativo importante

Richard Rios è una pista prioritaria per la Roma. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l'unica offerta presentata al Palmeiras è arrivata dal Porto ed è stata di 17 milioni, considerata bassa. Dalla Roma è atteso un tentativo importante, mentre all'Inter è stato proposto come nome alternativo ad Ederson in caso di addio di Calhanoglu.

