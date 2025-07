Gasp indica la rotta

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il mercato della Roma entra nel vivo nella settimana che vedrà il primo giorno di raduno agli ordini di Gasperini. Ed è proprio il tecnico ad avere un ruolo di primo piano nella campagna acquisti e cessioni, con la società che sta cercando di accontentarlo nelle sue esigenze. Nella lista dei rinforzi, almeno quelli principali in attesa delle valutazioni durante il ritiro, ci sono un difensore centrale, un esterno per la fascia destra, un centrocampista e un esterno alto che parta da sinistra. La società, nonostante le difficoltà del Fair Play Finanziario e dell'ultimo anno di Setlement Agreement, è disposta a fare ogni sforzo possibile per accontentare Gasp. Per questo motivo ha da tempo aperto il canale per Wesley con il Flamengo e nelle ultime ore ha avviato i contatti con il Palmeiras per Rios. Per il brasiliano il club di Rio non scende da una richiesta di 25 milioni più altri 3 di bonus e vorrebbe tenere anche il 10% sulla rivendita. Massara sta lavorando per cercare di far abbassare le cifre per il classe 2003, nettamente il preferito dell'allenatore per rinforzare la corsia laterale. E il ds può anche contare sulla preferenza del calciatore, che ha già dato il suo sì di massima per un trasferimento nella Capitale. Per Rios la società di San Paolo vuole invece 30 milioni ed ha già rifiutato un'offerta ufficiale da 22 milioni del Porto, dicendo no anche alla proposta verbale da 25 del West Ham. Anche lui è un pallino di Gasperini, che lo avrebbe voluto, così come Wesley, lo scorso anno all'Atalanta. Il 25enne colombiano era stato individuato come rimpiazzo ideale di Ederson, alla fine rimasto a Bergamo. Ora la Roma è partita alla carica, consapevole che il Palmeiras ha il 70% del cartellino, mentre un 6% è in mano al Flamengo, un 14% lo ha il Guarani e infine al calciatore stesso spetta il 10% di un eventuale incasso. Una piccola fetta che potrebbe anche risultare decisiva in una trattativa. Oltre a Rios, proposto anche all'Inter, l'altro nome forte per il centrocampo è El Aynaoui del Lens. Anche per il 24enne le richieste per la cessione sono elevate, visto che la prima scelta dei francesi sarebbe quella di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Il vantaggio che ha El Ayanoui, che piace e non poco, è che ha la doppia nazionalità marocchina e francese, potendo essere quindi tesserato come comunitario (Wesley e Rios sono entrambi extracomunitari). Il rinforzo in mediana arriverà per sostituire Paredes, la cui avventura alla Roma è finita: il Boca Juniors lo pagherà meno di 3,5 milioni. Al passo d'addio anche Shomurodov: si stanno sistemando gli ultimi dettagli con l'Istanbul Basaksehir. Il giovane Mannini è richiesto dalla Juve Stabia. Intanto questa mattina alle 10 verrà svelata la nuova prima maglia giallorossa. Ieri è invece partita la vendita dei biglietti per il settore riservato ai romanisti per l'amichevole con l'Everton.