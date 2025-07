Per arrivare a Wesley servono circa 25 milioni di euro. Come riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, durante il collegamento con la radio a tinte giallorosse, il prezzo fissato dal Flamengo per il brasiliano è di circa 25 milioni più qualche bonus e non 30. Non ci sono ancora offerte ufficiali, ma è una pista molto calda e c'è già un'intesa di massima con l'esterno.

(Manà Manà Sport Roma)