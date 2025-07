Rivoluzione in mezzo. A centrocampo Gasp punta Rios e El Aynaoui

La rivoluzione comincia dal centrocampo. La Roma del nuovo direttore sportivo Frederic Massara, su indicazione di Gian Piero Gasperini, ha messo al centro del progetto tecnico il rinnovamento della mediana. I nomi sono stati tracciati con chiarezza, i profili studiati a fondo: Richard Rios e Neil El Aynaoui guidano la lista dei desideri. Il primo è il cuore del Palmeiras. Colombiano, classe 2000, Rios ha un passato da calcettista e un presente da centrocampista completo: corsa, tecnica, personalità. (...) El Aynaoui è un profilo d-verso ma altrettanto interessante: nato in Francia da famiglia marocchina, è esploso con la maglia del Lens, dove nell'ultima stagione ha messo insieme numeri importanti. Centrocampista moderno, capace di muoversi su tutto il fronte, con qualità difensive e buona confidenza con il gol. La Roma non ha presentato offerte ufficiali, ma lo segue con attenzione e ne apprezza la crescita. I margini per un'operazione ci sono, anche se il Lens parte da una base

superiore ai 25 milioni. (...) Oltre a Rios e El Aynaoui, altri profili vengono monitorati, come quello di Matt O'Riley del Brighton. Si cerca un equilibrio tra qualità e sostenibilità economica. Il progetto è ambizioso, ma resta lucido. (...)

(corsera)