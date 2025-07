Krstovic vota Roma, Shomurodov va in Turchia

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Roma, Krstovic e un matrimonio che s’ha da fare, nel rispetto però delle tempistiche di mercato e dei giochi delle parti dei vari attori, più o meno protagonisti, di questa trattativa. A volere il lieto fine sono soprattutto Gasperini e, appunto, Krstovic che, con un anno di ritardo potrebbero lavorare insieme. Partiamo però dall’esigenza della Roma, che poi è la cosa che ci preme maggiormente. Dopo aver ceduto Abraham al Besiktas, nelle prossime ore si dovrebbe arrivare a dama anche per l’uscita, sempre in Turchia ma all’Istanbul Basaksehir, di Shomurodov. L’accordo tra i club c’è da qualche giorno, sulla base di un prestito oneroso (da 3 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato (altri 3 milioni di euro) e bonus (da circa 1,5 milioni totali). (...) In modo particolare, tornando a Krstovic, a quelle di Pantaleo Corvino, l’abile direttore sportivo del Lecce che per Nikola parte da una valutazione da 30 milioni di euro. La stessa richiesta che il ds del club salentino aveva fatto al Leeds, quando qualche giorno fa gli inglesi erano andati vicini a comprare il montenegrino. A fermare tutto, però, è stata la volontà di Krstovic, la stessa volontà che in questo caso, invece, potrebbe aiutare la trattativa. Già, perché Nikola vuole la Roma. Ha rifiutato il Leeds perché vuole restare in Italia, giocare le coppe e farlo in una piazza calda, passionale, come lui. E, magari, anche lavorare con Gasperini. (...)