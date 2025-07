Calciomercato Roma: accordo raggiunto per il rinnovo di Svilar, ingaggio da 4 milioni a stagione. Contratto di 5 anni, venerdì le firme

La telenovela legata al futuro di Mile Svilar è finalmente terminata. Dopo mesi di trattativa, la Roma e l'entourage del portiere hanno trovato l'accordo per il rinnovo e l'estremo difensore si legherà al club capitolino per altri 5 anni. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, venerdì sarà la giornata delle firme sul contratto e Svilar percepirà un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Nell'intesa non sono presenti clausole rescissorie.

Come confermato da Fabrizio Romano, Roma e Svilar sono pronti a formalizzare l'accordo fino al 30 giugno 2030. Il portiere voleva restare in giallorosso nonostante l'interesse di altri club e anche la società è sempre stata ottimista. Il rinnovo di contratto sarà firmato entro questa settimana.

??? Mile Svilar and AS Roma are set to complete the agreement over new deal until June 2030.

Plan never in doubt with Svilar happy to stay despite reports on other clubs, AS Roma also always optimistic.

