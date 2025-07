Roma, si muove il mercato: Zortea per la fascia, piacciono Taylor e Guessand. Shomurodov verso la cessione. Svelata la nuova maglia

Giornata ricca di movimenti di mercato in casa Roma, che cercherà di soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. Zortea passa in pole per la fascia, mentre per il centrocampo spunta il nome di Taylor. Restano calde le piste che portano ai nomi noti di Wesley, O'Riley e Lucumí. Sul fronte delle uscite, si muove qualcosa per Celik e Shomurodov, mentre il Milan chiede informazioni per Dovbyk. La telenovela Paredes, secondo quanto riportato in Argentina, oggi vede un tentativo da parte dello stesso giocatore di portare con sé al Boca anche Paulo Dybala. La giornata ha regalato inoltre le immagini della nuova maglia per la stagione 2025/26 e un importante rinnovo in Primavera.

LEGGO - GASPERINI, SCATTA L’ORA DEI RINFORZI. ZORTEA IN POLE PER LA FASCIA DESTRA

CORSERA - LA ROMA SU TAYLOR

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: FULHAM, BESIKTAS E AJAX SU CELIK

CALCIOMERCATO ROMA: WESLEY, O'RILEY E LUCUMÌ RESTANO I NOMI PIÙ CALDI IN CASA GIALLOROSSA

CALCIOMERCATO ROMA, IL MILAN SU DOVBYK: CHIESTE INFORMAZIONI PER L'UCRAINO, NON È DA ESCLUDERE UN TENTATIVO DI SCAMBIO CON GIMENEZ

ROMA, TRAPELATE LE IMMAGINI DELLA PRIMA MAGLIA PER LA STAGIONE 2025/26: È ROSSO SCURO CON I DETTAGLI ARANCIONI (FOTO)

ROMA PRIMAVERA: RINNOVO FINO AL 2027 PER MARCO LITTI (COMUNICATO)

BOCA-PAREDES, LA FRASE DEL CENTROCAMPISTA A DYBALA: "GLI AMICI GIOCANO INSIEME"

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: OCCHI SU GUESSAND. FENERBAHCE PRONTO A OFFRIRE 25 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: ACCORDO RAGGIUNTO PER SHOMURODOV AL BAŞAKŞEHIR

