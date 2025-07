Nuovo nome per l'attacco giallorosso: si tratta di Evann Guessand del Nizza. Secondo quanto scrivono in Francia, il club giallorosso studia il profilo del classe 2001, reduce da 13 gol e 10 assist in 42 partite stagionali. Sul giocatore è forte l'interesse del Fenerbahce di José Mourinho, disposto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro. Anche il Brighton segue Guessand.

