Calciomercato Roma: Wesley, O'Riley e Lucumì restano i nomi più caldi in casa giallorossa

Terminata la fase delle cessioni obbligatorie per adempiere agli accordi con la UEFA, la Roma può iniziare a muoversi anche in entrata. Le priorità in casa giallorossa restano quelle di un esterno a destra, un centrocampista e un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, i nomi più caldi restano tre: Wesley del Flamengo per la fascia, O'Riley come nuova mezz'ala e Lucumì per la retroguardia. Non saranno trattative facili, anche perché il club brasiliano per il classe 2003 chiede almeno 30 milioni di euro, ma, la Roma proverà ad accontentare Gian Piero Gasperini.

