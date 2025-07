La Roma su Taylor

[...] Ora inizia la fase due: rinforzare la squadra da mettere nelle mani di Gian Piero Gasperini. La priorità è il centrocampo, dove Leandro Paredes è virtualmente in uscita. La clausola da 3,5 milioni per il suo riscatto è scaduta il 30 giugno e ora la Roma e il Boca dovranno trattare da capo. [...] Intanto si ragiona sui profili per sostituirlo. Il nome in cima alla lista è quello di Kenneth Taylor, 23 anni, olandese dell'Ajax. Nell'ultima stagione con Farioli ha collezionato 50 presenze, segnato 15 gol e confermato di essere un centrocampista completo: inserimenti, visione, corsa e duttilità. Ha un costo tra i 25 e i 30 milioni ma un ingaggio ancora sostenibile, ed è considerato un elemento ideale per Gasperini. Altra opzione forte è Matt O'Riley, danese del Brighton: caratteristiche simili, più struttura fisica e una spiccata intelligenza tattica. [...] Sul fronte difensivo serve un centrale affidabile. Il primo nome sul taccuino resta Jhon Lucumi del Bologna, che però costa 28 milioni. Le alternative portano a Marcos Senesi, in uscita dal Bournemouth, difensore esperto con

buon piede, e Facundo Medina del Lens, più giovane ma con margini di crescita interessanti. [...] Sugli esterni, Gasperini spinge per Maxim De Cuyper, belga cresciuto nel Bruges. A destra, invece, si valuta il profilo di Wesley, terzino del Flamengo, seguito anche dalla Juventus e con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni. In attacco, per ora resiste solo Dovbyk. [...] Un'idea porta ad Armand Laurentié del Sassuolo, seguito anche all'estero. Ma attenzione a Georges Mikautadze: georgiano di proprietà del Lione, potrebbe diventare un'occasione se la retrocessione del club francese verrà confermata. [...]

(Corsera)