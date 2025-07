Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo raggiunto per Shomurodov al Başakşehir

Eldor Shomurodov è vicino a lasciare la Roma a titolo definitivo per trasferirsi in Turchia. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Salim Manav di Ajansspor, il Başakşehir avrebbe raggiunto un accordo di massima sia con il club giallorosso che con l'attaccante uzbeko per il suo trasferimento. L'operazione sembra quindi essere in dirittura d'arrivo, segnando la fine dell'avventura di Shomurodov nella Capitale.

Per il centravanti classe 1995, che ha ancora un anno di contratto con la Roma, si profila dunque un futuro nella Süper Lig. L'accordo tra tutte le parti coinvolte spiana la strada all'addio dell'uzbeko che, nella passata stagione, ha totalizzato 37 presenze con la maglia della Roma, mettendo a referto 7 gol e 5 assist.

(ajansspor.com)

