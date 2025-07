Gasperini, scatta l’ora dei rinforzi. Zortea in pole per la fascia destra

LEGGO (F. BALZANI) - Basta plusvalenze o eccessivi sguardi al bilancio. Ora Gasperini pretende i rinforzi per la sua Roma che tra 11 giorni si radunerà a Trigoria. Il tecnico è atteso in questi giorni nella capitale per un summit di mercato con Massara e Ranieri, la richiesta sarà quella di avere almeno due colpi entro l’inizio del ritiro. Perché la preparazione di Gasperini non è per tutti e saltarla per buona parte potrebbe generare un dislivello nella rosa. La lista di Gasp prevede cinque arrivi in totale: un difensore centrale, due esterni, un centrocampista e un attaccante. Un piano da circa 100 milioni, come la scorsa estate ma con meno margine di errore. In difesa avanza la candidatura di Lucumì che ha rifiutato diverse offerte estere e il 10 luglio vedrà scadere la clausola da 28 milioni. Il colombiano vuole restare in serie A, ma il Bologna non farà troppi sconti. A centrocampo il nome in pole è sempre O’Riley del Brighton, anche lui ha già fatto sapere di gradire la destinazione ma anche in questo caso servono almeno 25 milioni. Gli altri 50, al netto di cessioni, vanno spalmati su fasce e attacco. A sinistra De Cuyper resta il favorito a patto di versare 20 milioni nelle casse del Bruges, l’alternativa è Sergi Cardona del Villarreal che ha una clausola da 15. A destra difficile arrivare a Wesley, meno convincere Cagliari e Friburgo per Zortea e Sildillia. In attacco, dopo l’addio di Abraham e con Shomurodov in uscita, serve almeno un innesto di livello. A Gasp non dispiace Laurientè ma nelle ultime ore si è scaldata la pista Mikautadze vista la necessità del Lione di vendere i pezzi pregiati. Intanto dal Pescara arriva Arena, attaccante classe 2009 che ha fatto registrare un record come il più giovane (a 16 anni e 25 giorni) ad esordire e segnare in un campionato professionistico. Infine il giallo Paredes: ieri è scaduta la clausola da 3,5 milioni col Boca che ha mancato di esercitarla nonostante le promesse fatte al giocatore.