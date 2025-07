Calciomercato Roma, il Milan su Dovbyk: chieste informazioni per l'ucraino, non è da escludere un tentativo di scambio con Gimenez

Il Milan piomba su Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal giornalista Attilio Malena ai microfoni di Retesport, Massimiliano Allegri stravede per l'attaccante ucraino e vorrebbe provare a portarlo a Milano. I rossoneri, intanto, hanno chiesto informazioni alla Roma per il bomber ex Girona, ma, prima di agire devono cercare di risolvere la questione Santiago Gimenez. Il calciatore messicano è arrivato al Diavolo durante la sessione di mercato invernale e per lui è stato fatto un esborso importante di circa 30 milioni di euro. L'ex Feyenoord, però, non ha convinto nell'ultima parte di stagione con Conceicao ed ora il suo futuro è in bilico. Per questo motivo, non si esclude un possibile scambio tra lui e Dovbyk.