Boca-Paredes, la frase del centrocampista a Dybala: "Gli amici giocano insieme"

Continua la telenovela Leandro Paredes-Boca Juniors. Il club argentino non ha pagato la clausola da 3,5 milioni di euro alla Roma per assicurarsi il centrocampista, dato sempre verso il ritorno in Argentina. Nei giorni scorsi Paredes e Paulo Dybala si sono allenati nel centro sportivo della Nazionale a Ezeiza e, secondo quanto riferito dal giornalista argentino Claudio Civiello su TyC Sports, il centrocampista avrebbe detto alla Joya: "Ecco, vieni anche tu, gli amici giocano insieme". E il riferimento è chiaramente al Boca Juniors.

Il giornalista Leandro Aguilera ha aggiunto un dettaglio sempre in merito ad un possibile arrivo di Dybala al Boca: "Paredes ha firmato per tre anni e mezzo e Dybala, con l'insistenza di Paredes, me lo immagino più avanti, anche dopo la Coppa del Mondo. Immagino che la prossima stagione giocherà nella Roma".

