Calciomercato Roma, dalla Turchia: Fulham, Besiktas e Ajax su Celik

Qualcosa si muove per Zeki Celik. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il futuro dell'esterno in giallorosso sarebbe in bilico: il rinnovo contrattuale con i giallorossi non è una priorità e hanno mostrato interesse Fulham, Besiktas e Ajax. La decisione finale sarà presa da Gasperini nel pre-campionato.

Zeki Çelik’s future at Roma is uncertain. ?Contract renewal is not a priority, and Fulham, Beşiktaş, and Ajax have shown interest. ⌛Final decision could hinge on Gasperini’s assessment during preseason. pic.twitter.com/djLG9Sk5Hq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 2, 2025