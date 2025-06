Trigoria, Gasperini si presenta: "L'obiettivo è la Champions League. Bisogna portare la gente dalla propria parte". Separazione consensuale con Ghisolfi, Massara in pole

Oggi a Trigoria è stato il grande giorno di Gian Piero Gasperini. Il neo tecnico della Roma si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa. Durante il suo intervento, l'ex Atalanta ha affrontato vari temi come le basi da cui ripartire, gli obiettivi per il prossimo anno e la valorizzazione di alcuni giocatori come Dybala, Pellegrini o Dovbyk.

Al fianco di Gasperini c'era il senior advisor Claudio Ranieri che, invece, ha chiarito in modo netto la sua posizione riguardo all'offerta dell'Italia, l'addio di Florent Ghisolfi e il percorso che lo ha portato a scegliere Gasperini sulla panchina della Roma.

Giornata di rivoluzione totale anche per quanto riguarda l'organigramma giallorosso. La Roma ha infatti deciso di sollevare dal proprio incarico sia il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che il CFO Lorenzo Vitali. Secondo le ultime indiscrezioni il dirigente francese sarebbe in contatto con la Juventus, mentre l'ex Chief Financial Officer, come comunicato dalla Roma, avrebbe scelto di intraprendere nuove sfide professionali. Al posto di Ghisolfi si stanno susseguendo vari nomi, ma, in questo momento è l'ex Milan Frederic Massara ad essere in pole.

