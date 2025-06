BERSANI: "Ghisolfi? Era inadeguato e inadatto al livello della Roma" - VISNADI: "Con Massara la società diventerebbe bella corposa"

Tra scossoni dirigenziali e la presentazione di Gian Piero Gasperini come allenatore della Roma. Lungo le frequenze radiofoniche si discute del prossimo futuro giallorosso: "n una società dove ci sono già Ranieri e Gasperini mi sembra anche di troppo uno come Massara. Se dovesse arrivare la società diventerebbe bella corposa", dice Gianni Visnadi. "Ghisolfi? Era oggettivamente inadeguato e inadatto al livello della Roma. Meglio tardi che mai…", aggiunge Dario Bersani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mercato? Comprare due esterni è la priorità assoluta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini non è un allenatore da risultati immediati, ha bisogno di tempo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ghisolfi? Credo che la gestione della vicenda Svilar abbia lasciato dei dubbi nei Friedkin (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ma cos'ha fatto Ghisolfi? È passato come un battito di ciglia. In una società dove ci sono già Ranieri e Gasperini mi sembra anche di troppo uno come Massara. Se dovesse arrivare la società diventerebbe bella corposa (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quando Svilar ha forzato la mano era per il lavoro non ottimale di Ghisolfi, Ranieri ha chiamato e ha dato le risposte che voleva il portiere (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Da anni non si assisteva ad una conferenza così potente, nel senso calcistico e organizzativo. Gasperini ha parlato da manager, con chiarezza e pragmatismo. Inizierà una selezione naturale, chiunque non riuscirà a seguirlo sarà scartato. Ranieri di fatto opera e parla da presidente esecutivo. È una garanzia assoluta. Ds? Tempistiche incomprensibili, ma la Roma ha bisogno di un professionista all’altezza e migliore di Ghisolfi (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Da anni non mi sentivo così rassicurato. Aver assistito alle parole di Ranieri e Gasperini mi lascia ben sperare. Ghisolfi? Era oggettivamente inadeguato e inadatto al livello della Roma. Meglio tardi che mai… (DARIO BERSANI, Retesport, 104.2)

Una cosa che mi ha colpito a pelle è che ho percepito una certa emozione, almeno all'inizio, in Gasperini. Ed è una cosa che mi ha fatto un piacere enorme, perché venire ad allenare la Roma non è una cosa da tutti. Ha detto una cosa fondamentale, ovvero che la Juventus lo ha cercato e lui ha detto "No, per me è meglio la Roma". E questa è una cosa che dobbiamo mettere lì e ricordare, perché non è una cosa di tutti i giorni (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)