"Roma sarà tricolore": il club rivive il 17 giugno 2001, tra politica, tormentoni e l'attesa per lo Scudetto

La Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare la storica data del 17 giugno 2001, giorno della conquista del terzo Scudetto giallorosso, offrendo un affascinante spaccato dell'Italia e del mondo di allora. Un vero e proprio "time capsule" che riporta i tifosi indietro nel tempo, al contesto politico, economico, culturale e sportivo di quella memorabile giornata.

L'articolo del club immerge i lettori in un'Italia in pieno cambiamento: la politica vedeva l'insediamento di un nuovo governo nazionale e di un nuovo sindaco a Roma, mentre l'economia si apprestava all'epocale passaggio dalla Lira all'Euro. Il panorama culturale era altrettanto vivace, con tormentoni musicali che animavano l'estate, alcuni dei quali, come quello di Valeria Rossi, venivano già riadattati dai tifosi in chiave scudetto, come il celebre coro "Roma sarà tricolore...". Naturalmente, il cuore del ricordo per i tifosi romanisti è legato all'attesa sportiva di quella domenica. La rassegna stampa dell'epoca, pur dando spazio ai grandi eventi internazionali, non poteva ignorare l'ultima giornata di campionato che vedeva la Roma a un passo dal titolo, con la Juventus ancora in agguato. I quotidiani riflettevano la tensione e l'importanza del momento, parlando di "giorno della verità" e dell'Italia calcistica "in apnea". La Capitale, nel frattempo, si preparava a vivere ore di trepidazione e, potenzialmente, di festa incontenibile. Un affresco che restituisce l'emozione e il clima di un giorno indimenticabile per la storia giallorossa.

