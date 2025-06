Calciomercato Roma: ritorno di fiamma per Riquelme

Torna di moda il nome di Rodrigo Riquelme per rafforzare la trequarti della Roma. Lo spagnolo dell'Atletico Madrid era già stato cercato dai giallorossi durante la scorsa estate, ma i Colchoneros avevano spento la trattativa date le richieste di 25 milioni. Ora probabilmente ne vale 8-10 in meno, dato lo scarso minutaggio avuto in stagione (solo 8 partite da titolare in tutte le competizioni e una sola rete messa a segno in Copa del Rey). Talento ancora inespresso, non sarebbe comunque la prima scelta di Gasperini, che è però consapevole delle limitazioni imposte dal mercato.

(corsport)