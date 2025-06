Abbonamenti al via col bug informatico

Quasi due ore di fila virtuale e ben 17 mila accessi nonostante i 10 giorni a disposizione per la prelazione. La campagna abbonamenti della Roma è partita col botto, ma a fine giornata ha fatto registrare solo 5000 rinnovi. Il motivo? Un bug del sistema che ha costretto il club a rallentare il flusso e impedire quindi l'accesso a molti tifosi. Il malfunzionamento, infatti, ha

portato alcuni di loro ad entrare involontariamente sul profilo di altri abbonati. In 22 (questi i casi accertati dal club) non rendendosi conto del login con nome diverso, hanno

sottoscritto così l'abbonamento che è però finito nella mail del tifoso inconsapevole. [...] Di fatto alcuni dati anagrafici sono stati violati, non quelli relativi al metodi di pagamento fanno sapere da Trigoria. [...]

(gasport)