Friedkin spinge Ghisolfi verso l'addio: vicino ai saluti anche l'avvocato Vitali

Sarebbe clamoroso (per la tempistica, non per altro, visto che sia il mercato estivo che quello invernale avevano lasciato più di qualche perplessità) ma i Friedkin hanno abituato da sempre a stupire. Così, nel giorno della presentazione di Gasperini, la Roma potrebbe perdere due pezzi da novanta della già esigua dirigenza. Si tratta dell'avvocato Vitali (Chief Administrative Officer) che dall'addio di Lina Souloukou è stato a tutti gli effetti una sorta di Ceo ombra, e del direttore sportivo Ghisolfi. Il condizionale è ancora d'obbligo, ma le voci dovrebbero trovare conferma già nella giornata odierna.

[...] Alla famiglia Friedkin non è piaciuta la gestione del caso Svilar ad un passo dalla rottura se non ci fosse stato l'intervento risolutivo di Ranieri. Ma sotto la lente d'ingrandimento c'è anche la mancata cessione di Angelino all'Al-Hilal che sembrava ormai fatta ed invece è saltata sul più bello. Si aggiungono anche altri spifferi riguardo ai difficili rapporti tra Ghisolfi e alcuni procuratori che hanno portato ad una valutazione seria del suo operato. Lecito, ma curioso che avvenga a metà giugno con un mercato che dovrebbe essere già stato impostato. All'avvocato Vitali invece si impujta un mancato cambio di passo sulla questione stadio.

Già oggi si capirà qualcosa in più: Ghisolfi è (era?) atteso in conferenza stampa insieme a Ranieri per la conferenza stampa di presentazione di Gasperini. Qualora non dovesse esserci, sarebbe la conferma che il suo addio è imminente. Tra le candidature già circolate, ci sarebbero conferme sull'ex Massara. [...]

(Il Messaggero)