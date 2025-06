LIVE - Rivoluzione Roma: separazione consensuale con Ghisolfi, Massara in pole. Vitali già sostituito con Morrow, ipotesi addio anche per Ricchio

Rivoluzione societaria in casa giallorossa. L'avvocato Lorenzo Vitali, che negli ultimi mesi ha agito anche da Ceo, è già stato allontanato da Trigoria, mentre nelle prossime ore si conoscerà il futuro del ds Florent Ghisolfi. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

10:06 - L'addio di Ghisolfi non è avvenuto a sorpresa: il club era insoddisfatto del ds già da fine dicembre. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

09:50 - ILTEMPO.IT (F. BIAFORA) - Un anno insieme e poi l'addio. Non è durata molto l'avventura di Florent Ghisolfi da direttore sportivo della Roma: dopo i rumors più che insistenti di ieri, stamattina è emerso che è già stato trovato l'accordo tra il dirigente francese e la famiglia Friedkin per una risoluzione consensuale del contratto. Si attende soltanto il comunicato della società di Trigoria che ufficializzi la notizia, emersa a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini, che sarà affiancato soltanto da Claudio Ranieri. Oltre a lui la proprietà texana ha deciso di separarsi dall'avvocato Lorenzo Vitali, che qualche mese fa era stato nominato Chief Administrator Officer. Assumerà le sue deleghe il fidato Jason Morrow, che da un paio di mesi aveva sostituito Anna Rabuano a capo del dipartimento finanziario della Roma. Per quanto riguarda il futuro diesse, mentre circola con forza il nome di Ricky Massara, da Trigoria assicurano che a breve sarà annunciato il sostituto.

09:48 - Come rivelato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, Ghisolfi ha ricevuto un'offerta dall'estero.

09:33 - Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, anche la posizione del team manager Simone Ricchio è a forte rischio. Non è da escludere l'ipotesi di una partenza.

09:32 - Come svelato dal giornalista Marco Juric de La Repubblica, tra i motivi dell'addio di Ghisolfi c'è anche la difficile gestione del rinnovo di Svilar. La trattativa era stata portata al limite della rottura e ricomposta in seguito da Ranieri.

#Ghisolfi lascia la #Roma. Tra i motivi dell’addio la gestione della trattativa Svilar, portata al limite della rottura e poi ricomposta da Ranieri, come raccontato su @repubblica fin dall’inizio. — Marco Juric (@MarcoJuric) June 17, 2025

09:30 - [...] Via l'avvocato Vitali e soprattutto via il ds Florent Ghisolfi. A breve, probabilmente entro la fine della settimana, si avranno i nomi dei nuovi manager. In pole, per quanto riguarda la direzione sportiva, c'è Ricky Massara. Ghisolfi, che si è separato dalla Roma in modo consensuale, lascia dopo appena un anno. I motivi? Smentite eventuali discussioni interne, Ghisolfi e la società giallorossa si dividono perché, evidentemente, non c'era più sinergia sulle strategie da adottare. [...]

(corrieredellosport.it)

09:14 - Arrivano ulteriori conferme: come riportato da Filippo Biafora, è stato già raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale tra il club e Ghisolfi.

Dopo un anno finisce l'esperienza di Florent #Ghisolfi alla #ASRoma. Già raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale@tempoweb pic.twitter.com/DZ5W5q7T1u — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 17, 2025

09:12 - Colpo di scena: come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma e Florent Ghisolfi si separano di comune accordo. Prende quota il nome di Frederic Massara per sostituire il ds francese.

08:34 - Il sostituto di Vitali sarebbe lo statunitense Jason Morrow, ufficialmente arrivato come Cfo ma da ieri più operativo, come riporta Eleonora Trotta.

Ieri #Vitali non era a Trigoria: sarebbe stato già sostituito dall'americano Jason Morrow, arrivato come nuovo CFO e da ieri più operativo https://t.co/Oj1NKDNyWS — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 17, 2025

07:45 - Rimane incerto il futuro di Florent Ghisolfi come ds della Roma. Il dirigente francese ieri avrebbe parlato di alcuni rinnovi e condotto delle trattative, ma la sua posizione è in bilico. Sembra definito invece l'addio di Lorenzo Vitali, il quale, come riporta la giornalista Eleonora Trotta, ieri non era a Trigoria e sarebbe già stato sostituito.

Ieri #Vitali non era a Trigoria. L'ex Ceo sarebbe stato già sostituito https://t.co/Oj1NKDNyWS — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 17, 2025