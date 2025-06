Roma, è il giorno di Gasperini. Via alla rivoluzione sulle fasce: Gosens e De Cuyper in pole

Rivoluzione. Non è solo una parola, è una promessa. E sulle fasce della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, è anche una necessità. Oggi alle 12 il tecnico parlerà per la prima volta da allenatore giallorosso, ma una cosa sembra certa: come nella sua Atalanta, anche nella Capitale tutto passerà dagli esterni. Servono uomini nuovi, gambe, fisicità. Serve un cambio radicale. [...]

Angelino, forse il più dotato tecnicamente, è a un passo dall'Al-Hilal: 25 milioni tra parte fissa e bonus per uno che Gasperini non ha nemmeno provato a trattenere. Gli altri nomi sotto contratto non convincono: Rensch ha fisico e corsa, ma è ancora un progetto, Salah-Eddine e Saud sembrano fuori dai radar tecnici, così come Sangaré che sarà ceduto, mentre Celik si è adattato meglio da braccetto di destra che da esterno puro. [...]

I nomi in cima alla lista per la fascia sinistra sono quelli di Robin Gosens e Maxim De

Cuyper. Il tecnico conosce bene il primo e si fida: con lui all'Atalanta ha segnato 29 gol e servito 21 assist in 157 partite. Anche a Firenze ha fatto bene (8 gol e 10 assist), confermando quanto possa incidere nel suo ruolo naturale. Piace molto Maxim De Cuyper, classe 2000, esploso nel Bruges. Costa almeno 15 milioni. Seguito con interesse anche Martin del Genoa. [...]

Sull'altro versante, quello di destra, il casting è aperto. [...] Il primo è Nadir Zortea, l'altro Georgios Vagiannidis del Panathinaikos. Classe 2001, valutato intorno al 13 milioni, e seguito anche dallo Sporting. [...]

(corsera)