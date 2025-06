È l'ora di Gasp

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il tempo delle vacanze per Gasperini è finito. È arrivata l'ora di immergersi anima e corpo nella Roma. Il nuovo tecnico giallorosso, rientrato in Italia dopo una pausa in barca in Spagna, ieri pomeriggio ha fatto tappa a Trigoria per la prima volta dopo il blitz di inizio giugno, utile per un primo approccio e per sbrigare tutte le formalità precedenti all'annuncio ufficiale. Oggi inizierà invece la full immersion e scoccherà l'ora della conferenza di presentazione, in cui l'allenatore sarà affiancato sicuramente da Ranieri. È facile pronosticare che il senior advisor dei Friedkin userà la sua consueta ironia per smorzare qualsiasi momento di possibile tensione, come già accaduto nel primo appuntamento con la stampa dopo il suo secondo ritorno in panchina.

Nel frattempo Gasp, pronto ad approfondire anche le varie questioni di mercato con la dirigenza, ha già scelto la data in cui conoscerà la sua nuova squadra, fissando a domenica 13 luglio il raduno. Andra in scena il solito iter, con i test medici e fisici di inizio stagione e poi via agli allenamenti, con anche doppie sedute in programma. I club ha poi svelato le tappe dell'estate, con quattro amichevoli già stabilite. La prima è quella contro il Kaiserslautern, che si disputerà il 26 luglio; poi il 2 agosto si volerà in Francia per il test con il Lens. Da lì il gruppo prenderà un aereo per l'Inghilterra, dove si replicherà il ritiro al St George's Park di Burton Upon Trent (dal 2 all'8 agosto). In terra inglese la Roma sfiderà l'Aston Villa il 6 agosto e chiuderà la settimana di lavoro Oltremanica con l'amichevole tutta in famiglia contro l'Everton, altro club di proprietà dei Friedkin (si giocherà nel nuovo stadio, l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool).

In realtà a Trigoria si sta lavorando per fissare pure un paio di sfide di minor livello prima dell'impegno in Germania e una partita che chiuderà la preparazione intorno a Ferragosto (non all'Olimpico). Intanto Dybala, alle prese con il recupero dopo l'intervento al tendine, ha già riacceso il clima derby, dando una bella stoccata al laziale Guendouzi nel podcast di Aguero, 'La casa del Kun': "Quel francese ha la lingua lunga e infastidisce specialmente i giovani, se la prende sempre con loro. Questo mi dava molto fastidio, quindi al derby gli abbiamo detto di tutto". Ieri sono emersi rumors insistenti su una possibile uscita a sorpresa del ds Ghisolfi ed è già stato fatto il nome di Massara per la sostituzione. Oggi sarà più chiaro il quadro anche su questo clamoroso ribaltone.