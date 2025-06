Si comincia a costruire la Roma di Gasperini: l'Atalanta ufficializza l'addio. Ghisolfi al lavoro: idee Lucca e Kossounou, nodo Svilar

Nella giornata di oggi l'Atalanta ha ufficializzato l'addio a Gian Piero Gasperini, aprendo definitivamente le porte al suo approdo nella Capitale. Il tecnico è ora atteso per la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Mentre si definiscono gli ultimi dettagli per l'arrivo del nuovo allenatore, la dirigenza, con Ghisolfi in prima linea, è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Le prime indiscrezioni parlano di un attacco sotto osservazione, con Dovbyk in bilico e gli occhi puntati su Lucca e Krstovic, seguito invece per la difesa Kossonou. Preoccupa, secondo alcune fonti, anche la situazione legata al rinnovo di Svilar, con un accordo che ancora non c'è e che sarebbe oggetto di attenzione da parte di Gasperini. Si muove anche il mercato in entrata con l'interesse per Neil del Sunderland e la volontà di Gourna-Douath di restare.

Tiene banco il post-partita della finale di Champions League, con un duro confronto tra Frattesi e Inzaghi che potrebbe portare all'addio del centrocampista, tante volte accostato e trattato dalla Roma, in caso di permanenza del tecnico all'Inter. Il mercato allenatori vede Sarri vicino alla firma con la Lazio, mentre per la panchina della Juventus spuntano i nomi di Pioli e Mancini. Infine, in casa Italia, Spalletti spiega le sue scelte per le convocazioni, menzionando i romanisti Mancini e Cristante, dopo aver chiamato Ranieri al posto dell'infortunato Buongiorno.

GAZZETTA DELLO SPORT - GASP ALL'ATTACCO, ROMA GIÀ AL LAVORO: DAVANTI PIACE LUCCA, KOSSONOU IN DIFESA

MESSAGGERO - È L'ATTACCO IL REPARTO SOTTO OSSERVAZIONE. DOVBYK IN BILICO, OCCHI SU LUCCA E KRSTOVIC

CORRIERE DELLA SERA - LA ROMA E IL CASO SVILAR: L'ACCORDO CHE NON C'È PREOCCUPA GASPERINI

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: PIACE NEIL DEL SUNDERLAND

CALCIOMERCATO ROMA, GOURNA-DOUATH VUOLE RESTARE IN GIALLOROSSO: PREVISTI NUOVI CONTATTI CON IL SALISBURGO

ITALIA, SPALLETTI SNOBBA ANCORA MANCINI: IL CT CHIAMA RANIERI AL POSTO DI BUONGIORNO (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: IL MILAN CEDERÀ SAELEMAEKERS SOLO PER UNA PROPOSTA IMPORTANTE

PSG-INTER, DURO CONFRONTO TRA FRATTESI E INZAGHI: "PERCHÉ NON MI HAI FATTO ENTRARE?". IL CENTROCAMPISTA ANDRÀ VIA IN CASO DI PERMANENZA DEL TECNICO

LIVE - MERCATO ALLENATORI: DOMANI LA FIRMA DI SARRI CON LA LAZIO. PIOLI E MANCINI NELLA LISTA DELLA JUVE, DE ROSSI PROPOSTO A DUE CLUB DI SERIE A MA SENZA SVILUPPI

ITALIA, SPALLETTI: "DISPIACIUTO PER NON AVER CHIAMATO MANCINI E CRISTANTE, STANNO FACENDO BENISSIMO. ACERBI? NON HA RISPOSTO ALLA CONVOCAZIONE, MA NON LO SOSTITUIRÒ"

ATALANTA: UFFICIALE L'ADDIO DI GASPERINI. IL CLUB: "CAPITOLO INDELEBILE, GRAZIE MISTER"

