LIVE - Mercato allenatori: domani la firma di Sarri con la Lazio. Pioli e Mancini nella lista della Juventus, ma occhio all'ipotesi tecnico straniero

Continua la girandola di allenatori in vista della prossima stagione e molte big della Serie A potrebbero ripartire da una nuova guida tecnica. Mentre la Roma si è ormai assicurata Gian Piero Gasperini, le altre big come Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina sono ancora alla ricerca di un allenatore. Ecco tutte le notizie della giornata in tempo reale.

10:39 - Maurizio Sarri torna alla Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna ci sarà un incontro tra il direttore sportivo Angelo Fabiani e l'allenatore e domani arriverà la firma del contratto. Il tecnico si legherà al club biancoceleste con un contratto biennale da 2.8 milioni di euro a stagione.

09:09 - [...] L’all-in fatto con Conte e poi il tentativo con Gasp sono la conferma di una volontà di cambiamento che non riesce però ad arrivare al traguardo e parallelamente rischia di indebolire progressivamente la posizione di Tudor. [...] Per quanto riguarda la panchina restano in pista Stefano Pioli e Roberto Mancini ma la filosofia di Comolli, improntata sull’analisi dei dati e degli algoritmi per scegliere i profili più adatti, potrebbe riservare della sorprese e dirigersi verso allenatori impronosticabili come Bruno Genesio del Lilla o Marco Silva del Fulham. Quest’ultimo avrebbe già avuto dei contatti nelle ultime ore, con il solito, potentissimo agente Jorge Mendes a tessere la tela. [...]

