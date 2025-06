PSG-Inter, duro confronto tra Frattesi e Inzaghi: "Perché non mi hai fatto entrare?". Il centrocampista andrà via in caso di permanenza del tecnico

Il più classico dei “perché non mi hai fatto entrare?”. Duro confronto nella plancia dell’Allianz Arena tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi, dopo il 5-0 col Psg. [...] Davide ha chiesto spiegazioni a Inzaghi sul mancato impiego ed è rimasto deluso dalla panchina. [...] Da qui è facile immaginare gli scenari futuri: se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa. Se invece l’allenatore dovesse cambiare, allora sarà valutata la sua situazione. L’azzurro ha un contratto fino al 2028. È valutato intorno ai 40 milioni.

Sulle sue tracce c'è sempre la Roma, che ha individuato in lui il perfetto identikit del centrocampista esplosivo.

(gazzetta.it)

