Lucca è in pole per l'attacco. Sogno Frattesi e spunta Gosens

[...] La Roma è già al lavoro da giorni per assecondare il progetto tattico di Gian Piero Gasperini, intercettando atleti-gladiatori per alcuni ruoli chiave come richiede il gioco del nuovo allenatore. [...] In primis c'è bisogno di due difensori centrali vista la partenza di Mats Hummels e il difficile ritorno di Mario Hermoso. La prima casella potrebbe riempirla Marash Kumbulla di ritorno dall'Espanyol. [...] L'altro potrebbe essere Edvin Kurtulus, svedese 25enne del Ludogorets col quale la Roma ha già avuto qualche contatto. Sul taccuino anche Jaka Bijol dell'Udinese e Nicolò Bertola, in scadenza con lo Spezia. [...] Nel reparto offensivo in cui ci saranno i maggiori cambiamenti, il primo nome che mette perfettamente d'accordo il club e l'allenatore è quello di Lorenzo Lucca, l'attaccante che lo scorso gennaio l'Atalanta di Gasp chiese all'Udinese. [...]

Potrebbe in teoria prendere il posto di Artem Dovbyk, che resta comunque in bilico, [...] come Eldor Shomurodov, mentre potrebbe giocarsi le sue chance Tammy Abraham. Occhi anche a profili meno "ingombranti" fisicamente, come Igor Paixao del Feyenoord o Giacomo Raspadori del Napoli. [...] Il centrocampista esplosivo già individuato da mesi dalla Roma è sempre Davide Frattesi, un sogno che potrebbe realizzarsi proprio in coincidenza con l'arrivo di Gasp. [...] Mentre uno degli esterni che servono potrebbe essere Robin Gosens della Fiorentina, ben conosciuto da Gasp negli anni del miracolo atalantino. [...] Difficile, per altro verso, il riscatto di Alexis Saelemaekers. [...] Il club resta con gli occhi puntati nondimeno sul mercato di chi ha il contratto in scadenza a giugno: non solo Nicolò Bertola [...] ma pure Thomas Partey dell'Arsenal e Angel Gomes del Lille. [...]

(gasport)