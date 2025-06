Italia, Spalletti: "Dispiaciuto per non aver chiamato Mancini e Cristante, stanno facendo benissimo. Acerbi? Non ha risposto alla convocazione, ma non lo sostituirò"

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla mancata convocazione di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Ecco le sue dichiarazioni.

Acerbi non ha risposto alla convocazione per una questione fisica?

"No, ha ripensato a tutto ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. Fare queste convocazioni non è stato facile. In difesa non ci sono Calafiori e Buongiorno, stavamo monitorando anche Leoni ma non è al meglio. Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo. Però li abbiamo lì come pensiero, perché se ci manca qualche pedina la andiamo a rimpiazzare. Avevamo deciso di fare un gruppo abbastanza ristretto, per cui quei 7-8 giocatori che non rientrano in questi 23 non sono stati dimenticati".

Sostituirà Acerbi?

"Per il momento no, non lo andiamo a sostituire. Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità".