Italia, Spalletti snobba ancora Mancini: il ct chiama Ranieri al posto di Buongiorno (FOTO)

Ancora niente Nazionale per Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Roma, autore di una stagione positiva soprattutto dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, era stato escluso dalla lista dei convocati per le sfide contro Norvegia e Moldova, valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. Ora Luciano Spalletti è stato costretto a rinunciare ad Alessandro Buongiorno a causa di un problema fisico e al suo posto il ct ha chiamato Luca Ranieri della Fiorentina, snobbando ancora una volta Mancini.