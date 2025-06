Calciomercato Roma, Gourna-Douath vuole restare in giallorosso: previsti nuovi contatti con il Salisburgo

Arrivato in prestito lo scorso calciomercato invernale per dare un'alternativa di qualità al centrocampo, Lucas Gourna-Douath potrebbe proseguire la sua avventura in giallorosso anche nella prossima stagione. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it infatti la volontà del giocatore sarebbe quella di continuare a vestire la maglia della Roma, col club che si incontrerà nei prossimi giorni col Salisburgo per trattare la conferma del centrocampista.

#GournaDouath vuole rimanere a #Roma. Piace ad altre due società italiane, ma la sua priorità resta la conferma in giallorosso. È molto entusiasta della piazza, della squadra, e sa bene che con #Gasperini può crescere ancora. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 1, 2025