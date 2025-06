La Roma e il caso Svilar: l'accordo che non c'è preoccupa Gasperini

Il rinnovo non è ancora arrivato, ma a Trigoria nessuno (al momento) suona l'allarme. La Roma prosegue i contatti con l'entourage di Svilar, reduce da una stagione straordinaria culminata con il riconoscimento come miglior portiere della Serie A. I colloqui avanzano senza strappi, pur con un ritmo che riflette la complessità del nodo economico: l'agente del serbo ha messo sul tavolo una richiesta di 3,6 milioni netti a stagione per 5 anni più una serie di bonus. [...] Il contratto attuale scade nel 2027 e la sua volontà, più volte ribadita,, è quella di restare in giallorosso. Nonostante uno stipendio ancora sotto al milione annuo (guadagna circa 800 mila euro) Svilar ha già ottenuto alcuni riconoscimenti economici per le prestazioni dell'ultima stagione ma ora la Roma è pronta a fare l'offerta definitiva. [...] Il neo allenatore non ha lasciato spazio a interpretazioni: Svilar è un punto fermo della rosa, uno di quei giocatori su cui costruire l'identità della nuova Roma. [...] Il legame con il club è solido, in due anni Svilar è passato da riserva a titolare indiscusso, e sa bene quanto la Roma abbia scommesso su di lui. Se in estate dovessero arrivare proposte irrinunciabili da grandi club europei - il Bayern Monaco, ma non solo, osserva con interesse - le parti si confronteranno. Svilar non ha alcuna intenzione di forzare la mano. Sarà la Roma, eventualmente, a valutare ma la linea è chiara: per meno di 50 milioni non se ne parla.

(Corsera)