L'ottima stagione disputata da Alexis Saelemaekers con la maglia della Roma sembra aver fatto cambiare idea al Milan. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, i giallorossi vorrebbero riportare nella Capitale l'esterno belga, ma il club rossonero è disposto a sacrificarlo soltanto in caso di arrivo di una proposta importante. Inoltre l'allenatore Massimiliano Allegri apprezza particolarmente il calciatore e spinge per trattenerlo nella rosa.

(gasport)