Alexis Saelemaekers si allontana sempre di più dalla Roma. Arrivato in estate con la formula del prestito secco dal Milan, l'esterno belga ha disputato una grande stagione con la maglia giallorossa e ora il Diavolo sembra aver chiuso la porta. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il classe '99 piace molto a Massimiliano Allegri e l'allenatore rossonero vorrebbe tenerlo in rosa per la sua versatilità.

(gasport)