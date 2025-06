Gasp all'attacco, Roma già al lavoro: davanti piace Lucca, Kossonou in difesa

[...] Ma quando arriverà Gasperini a Roma? Ci vorrà ancora un po' di tempo, in queste ore tra l'altro l'attuale tecnico dell'Atalanta dovrebbe essere a Parigi per il Roland Garros, mentre mercoledì pomeriggio si affaccerà dalle parti della Capitale, ma semplicemente per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca, l'attaccante che ha portato in nerazzurro un anno fa. Per vederlo invece a Trigoria bisognerà aspettare che si risolvano tutta una serie di questioni tecniche tra lui e l'Atalanta, ma anche che vengano messi nero su bianco tutti i dettagli del laborioso contratto triennale che sta firmando con la Roma. [...] Intanto, però, si sta già ragionando su come sistemare alcune cose nella rosa che la Roma gli metterà a disposizione. Di difensori centrali attualmente la Roma ne ha solo tre e quei tre gli vanno bene tutti: Celik, Mancini e Ndicka. Ma ce ne vogliono altri due e un nome su cui la Roma si potrebbe lanciare presto è quello di Odilon Kossonou, l'ivoriano di 24 anni per cui il Bayer Leverkusen aveva chiesto all'Atalanta 25 milioni di diritto di riscatto. [...] Davanti, invece, l'obiettivo numero uno resta Lucca dell'Udinese, che Gasperini aveva chiesto ai Percassi anche nello scorso mercato di gennaio, per sostituire proprio Scamacca, infortunatosi. Ci vogliono tanti soldi, anche qui, 25-30 milioni. [...]

(Gasport)