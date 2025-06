È l'attacco il reparto sotto osservazione. Dovbyk in bilico, occhi su Lucca e Krstovic

La Roma del "corto muso" ha sfiorato la Champions League, ma Gasperini proverà a far cambiare pelle ai giallorossi. L'Atalanta ha concluso il campionato con 78 gol fatti. Solo l'Inter ha fatto meglio (79). La Roma ha finito l'anno con 56 reti. Un abisso. Gasp chiederà di rinforzare il pacchetto offensivo per avere a disposizione un buon numero di attaccanti e trequartisti nel suo 3-4-2-1. Il primo nome sulla lista è quello di Lorenzo Lucca. [...] In estate la situazione può cambiare. Si parte da una base di 20/25 milioni. Una cifra che può diminuire con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Ai friulani non dispiacerebbe Baldanzi. [...] Occhi anche su Krstovic del Lecce, ma difficilmente potranno arrivare entrambi. Gasperini ha ricevuto delle rassicurazioni sul mercato ma i paletti del FFP restano e la Roma ha le mani legate. [...] L'attacco della Roma può subire una mini rivoluzione. Il futuro di Dovbyk è in bilico. Qualche settimana fa aveva lanciato un campanello d'allarme: "Vorrei restare, ma dipenderà dal nuovo allenatore". Ad oggi si registra solamente un timido interesse del Betis. [...] Da valutare anche il futuro di Shomurodov che rischia di finire nella lista degli epurati. Il rinnovo firmato fino al 2027 aiuterà la Roma a cederlo con meno difficoltà. A Trigoria tornerà Abraham [...] A proposito di attacco: Soulé rappresenterà senza dubbio il futuro della Roma, mentre la questione Dybala è quella che tiene in ansia i tifosi. [...]

(Il Messaggero)