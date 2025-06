Roma, i Friedkin accolgono Gasperini: "Riflette la nostra ambizione". Dybala al lavoro col pallone, Paredes verso il Boca. Al via la campagna abbonamenti

Iniziano le giornate dense di aggiornamenti legati al calciomercato anche in casa Roma, con il futuro di Leandro Paredes (e le sue parole su Dybala e il Boca Juniors) e le strategie di calciomercato a tenere banco. Mentre i tifosi si preparano alla nuova campagna abbonamenti, la proprietà Friedkin ha dato il suo benvenuto ufficiale a Gian Piero Gasperini. Non mancano poi le novità dal settore giovanile e le voci sui possibili rinforzi, con alcuni obiettivi che sfumano e nuovi nomi che emergono, mentre Dybala lavora già con il pallone per farsi trovare pronto.

LEGGO - DYBALA, SUDORE E SORRISI: SI ALLENA GIÀ COL PALLONE

GASPORT - O'RILEY PER IL DOPO PAREDES. PIACCIONO RATIU E DE CUYPER

PAREDES: "FINIRÒ LA CARRIERA AL BOCA, A DYBALA DICO SEMPRE DI VENIRE CON ME IN ARGENTINA. LA CLAUSOLA? C'È" (VIDEO)

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2025/26: RINNOVI DALLE 12 DI LUNEDÌ, FASE DEDICATA AI TIFOSI IN 'WAITING LIST' AL VIA ALLE 12 DEL 30 GIUGNO. VENDITA LIBERA DALLE 16 DEL 1° LUGLIO (COMUNICATO)

BOCA JUNIORS, IL PRESIDENTE RIQUELME: "IL RITORNO DI PAREDES? CI SONO PIÙ SPERANZE RISPETTO A GENNAIO. POTREBBE ARRIVARE DOPO IL MONDIALE PER CLUB" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: IL TORINO PENSA A BALDANZI

IL BENVENUTO DI "FRIEDKIN GROUP" A GASPERINI: "IL SUO ARRIVO RIFLETTE LA NOSTRA AMBIZIONE DI ALZARE GLI STANDARD E COMPETERE AI MASSIMI LIVELLI"

AS ROMA, LASCIA ROBERTO TRAPANI: SARÀ IL NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DEL GENOA

PRIMAVERA: INTERVENTO CHIRURGICO ALLA SPALLA PER ALMAVIVA E SECK

CALCIOMERCATO ROMA, TORNA DI MODA GOGLICHIDZE: SERVONO ALMENO 7 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, SFUMA KOSSOUNOU: L'ATALANTA LO RISCATTA PER 20 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA GRECIA: INTERESSE DEI GIALLOROSSI PER VAGIANNIDIS

RENSCH: "I TIFOSI DELLA ROMA SONO FANTASTICI, IN ITALIA SI VIVE PER IL CALCIO. QUI CONTANO SOLO I TRE PUNTI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

