Boca Juniors, il presidente Riquelme: "Il ritorno di Paredes? Ci sono più speranze rispetto a gennaio. Potrebbe arrivare dopo il Mondiale per Club" (VIDEO)

Juan Roman Riquelme, presidente del Boca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media in seguito all'arrivo a Miami per il Mondiale per Club e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile trasferimento di Leandro Paredes. Ecco le sue parole.

Paredes ha sempre detto di voler tornare al Boca: ci sono delle possibilità?

"La verità è che stiamo continuando a parlare. Ho la fortuna di aver mantenuto un grande rapporto con lui. Spero che quando torneremo dal Mondiale per Club potremo avere Paredes con noi. Lui sa che lo vogliamo davvero e che le porte della società sono sempre aperte. La mia speranza è maggiore rispetto a quella che avevo a gennaio e ora abbiamo delle chance. A gennaio si è parlato molto e tanti hanno detto sciocchezze. Ora sono fiducioso, non posso essere più chiaro di così. La speranza c'è, potrebbe tornare alla Bombonera dopo il Mondiale per Club".

Sarebbe un ritorno come il tuo nel 2017?

"Il suo ritorno sarebbe più importante del mio. Spero che potremo contare su di lui".