As Roma, lascia Roberto Trapani: sarà il nuovo responsabile del settore giovanile del Genoa

Dopo neppure un anno, si separano le strade tra Roberto Trapani e la Roma. Come scrive il giornalista di Gazzetta Regionale Lorenzo Canicchio, per l'ex Youth Sector Head of Recruitment del club giallorosso è pronta una nuova avventura. Sarà infatti il nuovo responsabile del settore giovanile del Genoa.

Esclusiva ? Come anticipato, Roberto #Trapani saluta l'#AsRoma e si accasa al #Genoa, che è sempre stata la prima scelta. Declinate anche le offerte da Arabia Saudita e #Ternana. Trapani sarà il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù. ??#calciomercato https://t.co/WcLb1D1Gqm — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) June 13, 2025