VOCALELLI: "Per il calcio di Gasperini servono 4/5 acquisti" - FELICI: "Serve qualcuno già pronto per il suo gioco"

Si parla di mercato nell'etere romano. In attesa di nuovi acquisti ci si chiede se Gasperini riuscirà ad adattare questa rosa al suo calcio. Questo il pensiero di Alessandro Vocalelli: "Gasperini è l’allenatore che ha ottenuto i migliori risultati in Italia negli ultimi anni, non ho dubbi su di lui. Ma per il suo calcio la Roma deve comprare 4/5 elementi". Così invece Antonio Felici: "Io starei attento a riporre tutta questa fiducia nella capacità di Gasperini di rilanciare chiunque. Nel senso: compriamogli pure qualche giocatore già pronto per il suo calcio, non affidiamoci troppo ai recuperi o comunque non solo ai recuperi."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Bisogna capire cosa darà il mercato a Gasperini e in che direzione si vuole andare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La rosa della Roma non si sposa molto con il gioco di Gasperini, vediamo cosa accadrà e in quanto tempo i calciatori riusciranno a esprimere ciò che vuole vedere il mister. Secondo me servono almeno 4/5 titolari nuovi. Non ho dubbi che sia il tecnico adatto per la Roma, ma la società deve seguire ciò che lui chiederà (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io starei attento a riporre tutta questa fiducia nella capacità di Gasperini di rilanciare chiunque. Può essere pericoloso. Io non dico che lui non sia in grado di farlo, attenzione, potrebbe anche farlo, ma non contiamoci troppo. Nel senso: compriamogli pure qualche giocatore già pronto per il suo calcio, non affidiamoci troppo ai recuperi o comunque non solo ai recuperi. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono sicuro che Gasperini riporterà in alto la Roma. L’acquisto più importante dei giallorossi in vista della prossima stagione è proprio l'allenatore (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gasperini? Mi sembra che i tifosi della Roma siano ancora divisi su di lui (VALERIA BIOTTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Far passare Gasperini come un genio o come quello che fa vincere mi sembra un po’ ardita come ipotesi (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Gasperini è l’allenatore che ha ottenuto i migliori risultati in Italia negli ultimi anni, non ho dubbi su di lui. Ma per il suo calcio la Roma deve comprare 4/5 elementi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Paredes? Mi sembra fuori dalla Roma con la testa, credo che alla fine sarà accontentato e andrà al Boca Juniors (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’arrivo di Gasperini alla Roma è un fatto storico e unico per il club, si tratta di un allenatore molto particolare. Dovbyk? Credo che il tecnico voglia un altro centravanti… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

I nomi accostati alla Roma sono frutto di associazione di idee o di vecchi obiettivi dell'Atalanta di Gasperini (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo 92.7)

Spero che la vicenda Paredes si chiuda al più presto, ma resto deluso dall'argentino: non ha senso baciare la maglia contro il Milan se poi continui a far di tutto per andare via (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Gudmunsson può essere una buona idea per la fascia sinistra, visto che il mercato potrebbe offrirtelo ad una cifra più ragionevole dello scorso anno (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)