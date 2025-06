Sta nascendo il nuovo Torino di mister Baroni. Come scrive il quotidiano torinese, uno dei nomi attenzionati dai granata per la prossima stagione è quello di Tommaso Baldanzi. Il suo futuro, però, dipenderà da Gasperini: il nuovo tecnico della Roma valuterà il trequartista nel corso del ritiro. Dovesse concedere il via libera al prestito, i granata sarebbero pronti a prenderlo. L'alternativa è Fazzini dell'Empoli.

(tuttosport)